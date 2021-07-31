Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri tekrar Antalya’da

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 4 gün önce Manavgat’ta başlayan yangınlara müdahale amacıyla, aldığı acil çağrı ile birlikte tekrar bölgeye gitti. Isparta İtfaiye Müdürlüğü 23 personel ve 8 araç ile birlikte öğle saatlerinde Manavgat İlçesine hareket ederken, ekipler kriz merkezi emrinde görev yapacak.

Yangının çıktığı günden buyana Manavgat İlçesindeki yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipler Isparta’ya dönmüştü. Cumartesi günü tekrar Manavgat’tan yapılan çağrı ile son hazırlıklarını tamamlayan İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler araç ve personel sayısını artırarak tekrar öğle saatlerinde acı siren sesleri ile birlikte tekrar Manavgat İlçesine hareket etti.

Personel takviyesi yapıldı

4 itfaiye aracı, 3 arasöz ve bir personel taşıyıcı otobüs Manavgat İlçesi ve çevresindeki yangınlara müdahale etmek amacıyla hareket etti. Ekiplere konuşan İtfaiye Müdürü Erkan Er, “Arkadaşlar üç gün önce görev yaptığımız Manavgat İlçesi kriz masasından Sayın Başkanımıza tekrar talep gelmiş. Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla tekrar Manavgat, Alanya tarafına afat yerine yola çıkıyoruz. Geçen 16 personelle gittiğimiz Manavgat’a personel takviyesi yaparak 23 personel ve 8 araç ile gidiyoruz. Oradaki görevimiz, yerleşim yerlerine yaklaşan yangınlara müdahale etmek, insanlarımıza yardımcı olmaktır. Allah hepimizin yardımcısı olsun” dedi.