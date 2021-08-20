Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen korona virüse yakalandı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in bugün yaptırdığı Covid-19 PCR testi pozitif çıktı. Başkan Başdeğirmen’in tedavisine başlandı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Allah’a şükürler olsun genel durumum iyi. Tedavime başladık. En kısa zamanda sağlıkla birlikte olmak dileklerimle” dedi.