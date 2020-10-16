Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, Afyon’daki ileri biyolojik arıtma tesisini inceledi

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in davetlisi olarak Afyon’daki İleri Biyolojik Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar İleri Biyolojik Arıtma Tesislerinde incelemelerde bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, burada Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ve Birlik Müdürü Övgü Coşkun’dan tesisin çalışmalarına ilişkin detaylı bir bilgi aldı. Başkan Başdeğirmen, tesisteki incelemelerinin ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’i makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, burada AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Bölge Koordinatörü Hüseyin Sezen, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ve İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban’la bir araya geldi.

“Başarılı tesislerimizi inceliyoruz”

İleri Biyolojik Arıtma Tesisi hakkında izlenimlerini aktaran Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Örnek alarak Isparta’da yapmak istediğimiz tesisi en iyi şekle getirebilmek için başarılı olan tesisleri ziyaret ediyoruz. Gittiğimiz illerde Sayın Başkanlarımız ve daire müdürlerimizle birlikte o birimin yetkililerinden bilgiler alıyoruz. Atık su ile alakalı başkan yardımcım ve teknik ekibimizle birlikte o bölgedeki tesislerdeki farkındalıkları görmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar Kayseri, Konya illerindeki tesislerde incelemeler yaptık. Şimdi de komşu ilimiz Afyon’u gördük” dedi.

“Her konuda iyi örnekleri görerek çalışabilmemiz gerekir”

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Afyonkarahisar’da da büyükşehirler kadar, hatta bazı aşamalarda da önde olan tesisler gördük. Çok güzel çalışmalar olmuş, giren su ile çıkan suyun arasındaki farkı görünce bizlerde son derece memnun olduk. Bizimde amacımız o farkı ortaya çıkarmak. Bunlar şehirlerimizin modernleşmesi daha ileriye gidebilmesi için gerekli olan çalışmalar. Bu çalışmalardan geri kaldığımız zaman memleketimize hiç hizmet etmemiş oluruz. İnsan sağlığını ve çevreyi ilgilendiren her konuda iyi örnekleri görerek çalışabilmemiz gerekir. Bizlerde Isparta’da çevreyle, sağlıkla ilgili en önemli tesislerden birisi olan arıtma tesislerimizi en iyi şekle getirebilmek için hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Kayseri ve Konya’yı gezdikten sonra eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu bizzat beni arayarak bizlerde size katkı sunmak istiyoruz demesi, bu yaklaşımı bizi çok mutlu etti. Sayın Bakanımızın da bilgi ve tecrübelerinden istifade ederek Isparta’mıza dönmek istiyoruz. Bu amaçla bizlere bu konuda destek olan Afyonkarahisar Milletvekilimiz Veysel Eroğlu ve Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek’e şehrim adına teşekkür ederim.”

“Sayın bakanımızın bizlere çok büyük katkıları oldu”

Tesis incelemelerinin ardından Afyonkarahisar Belediyesine geçen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Afyon ile Isparta’nın komşu ve kardeş şehir olduğunu söyledi. Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu’nun Isparta’ya yapmış olduğu katkıları çok iyi bildiklerini aktaran Başdeğirmen, “İçme suyumuz ve birçok noktada sayın bakanımızın bizlere katkıları olmuştur, sayın bakanımıza bugüne kadar yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile hizmet konusunda her zaman istişare halinde olduklarını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Afyon ile Isparta komşu, kardeş. Bu birlik ve beraberlik inşallah daim olur. Güzel hizmetleri inşallah birlikte yaparız. Afyonkarahisar’ın gelişmesi bize, bizim gelişmemiz Afyon’a faydalıdır. Karşılıklı işbirliği içinde ülkemizdeki en iyi iller arasına girmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i şehirde konuk etmekten duyduğu memnuniyetini ifade ederek belediyeler arası yapılan istişarelerin hizmete dönüşecek olmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

“Çok çalışkan bir başkanımız”

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da, Isparta ve Afyonkarahisar’ın kardeş iller olduğunu söyledi. Eroğlu, “Şükrü Başkanımızı tebrik ediyoruz, başarılı olmasını canı gönülden temenni ediyoruz. Çok çalışkan bir başkanımız” şeklinde konuştu.