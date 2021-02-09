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Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: “1500 TOKİ konutunun projesi bitmek üzere”

Isparta’da TOKİ tarafından yapılacak 1002 sosyal konutun ihalesi 15 Mart’ta gerçekleşecek. Eski Gülkent Devlet Hastanesi binasının yerine yapılacak olan 1500 yeni sosyal konut için de proje çalışmaları tamamlanmak üzere. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 10 gün içerisinde eski hastanenin yıkımına başlanacağını ve alanın inşaata hazır hale getirileceğini söyledi.

ISPARTA 09.02.2021, 15:19
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen: “1500 TOKİ konutunun projesi bitmek üzere”

Isparta’da TOKİ tarafından yapılacak 1002 sosyal konutun ihalesi 15 Mart’ta gerçekleşecek. Eski Gülkent Devlet Hastanesi binasının yerine yapılacak olan 1500 yeni sosyal konut için de proje çalışmaları tamamlanmak üzere. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 10 gün içerisinde eski hastanenin yıkımına başlanacağını ve alanın inşaata hazır hale getirileceğini söyledi.

Emekli ve dar gelirlilerin büyük özlemle beklediği TOKİ sosyal konutlarının yapımıyla ilgili ihale süreci başlarken, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Isparta Şube Başkanı Abdülkadir Ersal, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti, toplu konut teşekküründe bulundu.

“1500 konutun yeri tahsis edildi”

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in derneklerini ziyaretinde iki yıl içerisinde 2500 toplu konutun yapılacağı sözü verdiğini hatırlatan Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Isparta Şube Başkanı Abdülkadir Ersal, “Sayın başkanım 5 yıl içerisinde 5 bin konut yapılacak demişti. Bizler belediye başkanımıza güveniyoruz, ilk atılımlarını yaptı, 1002 konutun kuraları çekildi, 15 Mart’ta ihalesi yapılacak ve temeli atılacak. Bizler çok sevindik. 1500 konutun yeri de tahsis edildi. Başkanımız vermiş olduğu sözü yerine getirmiş oluyor. İnşallah en kısa sürede bu konutlar yapılarak Isparta’mıza kazandırılmış olur. Emekli, dar gelirli, esnafımız, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz de sevinmiş olurlar. Başkanımıza şahsım, teşkilatım ve Isparta’mız adına sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Ersal’ın dernek başkanı olarak yıllardır, emeklilerin, dar gelirlilerin TOKİ kanalıyla sosyal konut ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla mücadele verdiğini hatırlattı. Başdeğirmen, “O mücadelesinin sonunda da yardımcı olabilmek ve işbirliği içerisinde olmak bizlere nasip oldu” ifadesinde bulundu.

“5 bin sosyal konut sözümüz var”

Seçim öncesinde verdikleri sözlerin olduğunu ve bunun içerisinde de dönemleri içerisinde 5 bin adet sosyal konutun kazandırılması olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Yüce Rabbim bizlere yardımcı oldu. İlk etapta 1002 konutun ihalesi yapılacak. İhaleden kısa süre sonrada inşaat başlayacak. Bunun ardından 1500 konut yapımı geliyor. Çünür’deki eski Gülkent Devlet Hastanesinin tapusu Sağlık Bakanlığımız tarafından belediyemize devredildi, bizde bu tapuyu TOKİ’ye devrettik. TOKİ çalışmalara başladı, projesi bitmek üzere. Kuraları çekildikten sonra, ihalesi ve yapımına başlanarak en kısa zamanda vatandaşımıza teslim edilecektir. Bu konular bizler için önemli” görüşlerinde bulundu.

“10 gün içinde eski hastane binası yıkılacak”

Seçim öncesinde Ispartalı vatandaşların 4 ana konuda hem fikir olduğunu bunların ITKM’nin bitirilmesi, koku sorunu, TOKİ ve şehir trafiği konuları bulunduğunu aktaran Başdeğirmen, “ITKM bitmek üzere, inşaatı bu yıl tamamlanacak. Koku sorununu giderdik, şu anda herhangi bir şikâyet gelmiyor. Şehir trafiği hususunda da şu anda vatandaşlarımızın üst seviyede bir memnuniyeti var. Verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimiz gibi TOKİ sosyal konutlar hususu da yerine geliyor. Verilen sözlerin yerine gelmesi kadar güzel bir şey yok. Amacımız hem verdiğimiz sözleri yerine getirmek hem de şehrimize en güzel hizmeti verebilmek. Bu yönden bizlerde çok mutluyuz. Eski Gülkent Devlet Hastanesi binasıyla ilgili geçen hafta Ankara’da bakanlığımız ile yaptığımız görüşme neticesinde oranın yıkımıyla ilgili yetkiyi bize verdiler. Önümüzdeki 10 gün içerisinde eski binanın yıkımına başlayacağız, yıkıldıktan sonra da inşaata hazır hale getireceğiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Diğer sosyal konutlarımızı da en kısa zamanda yaparak teslim etmek amacımızdır” şeklinde konuştu.
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