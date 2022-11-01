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Isparta 32 Spor’da Hakan Şimşek ile yollar ayrıldı
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Isparta 32 Spor’da Teknik Direktör Hakan Şimşek ile yollar ayrıldı.
ISPARTA 01.11.2022, 11:12
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Isparta 32 Spor’da Teknik Direktör Hakan Şimşek ile yollar ayrıldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor’da Şanlıurfaspor maçı sonrasında Teknik Direktör Hakan Şimşek ve ekibiyle yollar ayrıldı. Şimşek’in istifasının ardından bugün yeni teknik direktör açıklanacak.