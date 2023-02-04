Isparta 32 Spor: 6 - Tarsus İdmanyurduspor: 1
Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup’ta mücadele Isparta 32 Spor, ligdeki 22. Maçında Mersin temsilcisi Tarsus İdmanyurduspor’u 6-1 mağlup etti.
Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup’ta mücadele Isparta 32 Spor, ligdeki 22. Maçında Mersin temsilcisi Tarsus İdmanyurduspor’u 6-1 mağlup etti.
Maçın Önemli Anları:
Dakika 5 (Gol): Tarsus İdmanyurduspor savunma arkasına atılan topta Isparta 32 Sporlu Hüseyin Afkan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
Dakika 23 (Gol): Isparta atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Çiçek skoru 2-0’a taşıdı.
Dakika 33: (Gol) Isparta 32 Sporlu Koray Yağcı ceza sahası içinde topla buluşur buluşmaz vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.
Dakika 40: (Gol): Isparta 32 Sporlu atağında ceza sahası içinde topla buluşan Erkan Süer, skoru 4-0’a getirdi.
Dakika 60: (Gol). Isparta 32 Sporlu Burak Aydın ceza saha içinde fırsatçılığı konuşturduğu pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-0.
Dakika 84 (Gol) Isparta 32 Spor atağında ceza sahası içinde topla buluştu ve vuruşunda kendisinin 2. Takımının 6. Golünü kaydetti: 6-0
Maçın Karnesi:
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Yunus Emre Çakar xxx, Mahmut Gülle xxx, Oğuzhan Yazır xxx
Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç xx, Ömer Kandemir xxx, Muhammed Aran xxx, Osman Torun xxx, Musa Nizam xx (dk. 46 Halil Duman xx), Cem Özdemir xx (dk.64 Erdem Seçgin x), Hüseyin Afkan xxx (dk. 46 Burak Aydın xx), Burhan Eşer x (dk. 64 Oğuzhan Öztürk x), Erkan Süer xx, Ömer Çiçek xx (dk. 69 Abdullah Topkara x), Koray Yağcı xxx,
Tarsus İdmanyurduspor: Mert Can Salık xx (dk. 88 Sedat Küçükoğlu), Emre Kara x (dk. 46 Zafer Sarı x), Mert Temizkan x, Mohammed Uth Alzın xxx, Arda Çetiner x, Yusuf Atım x, Ege Can x (dk. 64 Eren Arıca x), Tugay Cicili x (dk. 69 Sarp Kaya x), Kayra Yavuz x, Mehmet Yeşilot x (dk. 64 Yunus Davarcı x), Furkan Kara x
Sarı Kartlar: Furkan Kara
Goller: dk. 5 Hüseyin Afkan, dk. 23 Ömer Çiçek, dk. 33-84 Koray Yağcı, dk. 40 Erkan Süer, dk. 60 Burak Aydın (Isparta 32 Spor), dk. 21 Mohammed Uth Alzın (Tarsus İdmanyurduspor)