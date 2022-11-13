Isparta 32 Spor: 4 Nazilli Belediyespor: 0
ISPARTA (İHA)
ISPARTA (İHA)
(Fotoğraflı)
Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 13. Maçında Nazilli Belediyespor’u 4-0 yendi.
Maçın Önemli Anları:
Dakika 22 (Gol): Isparta 32 Spor atağında Bahattin Berke Demircan, ceza sahası içine seri çalımlarla girdi ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
Dakika 39 (GOL) Isparta Sporlu Hüseyin A fkan’ın sağ kanattan yaptığı şahane ortada altı pas içinde Bahattin Berke Demircan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı gönderdi: 2-0.
Dakika 59 (GOL): Isparta 32 Spor atağında orta alandan Cemal Kızılateş’in savunmanın arkasında nefis ara pasında Hüseyin Afkan kaleciyle karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluştu: 3-0
Dakika 90 (GOL): Isparta 32 Sporlu sağ kanattan yapılan atakta Serhan’ın pasında 2 Nazilli oyuncunun arasında Burak Aydın’a çıkardı. Burak Aydın’a skoru 4-0’a taşıdı.
Maçın Karnesi:
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Alpaslan Şen xx, Ömer Lütfü Aydın xx, Servet Bozkurt xx
Isparta 32 Spor: Furkan Bekleviç xx, Musa Nizam xx (dk. 46 Halil Duman xx), Fatih Cerlek xxx; Osman Torun xx, Bahadır Yıldırım xx, Cem Özdemir xxx, Abdullah Topraka xx (dk. 87 Serhan Yılmaz), Cemal Kızılateş xx, Hüseyin Afkan xx, Erdem Seçgin xx (dk. 85 Oğuzhan Öztürk) Bahattin Berke Demircan xxx (dk. 87 Burak Aydın),
Nazilli Belediyespor: Zekeriya Topayan x, Mehmet Ersavaş x (dk. 65 Ahmet Gökbayrak x), Emre Toptan x, Hakkı Can Aksu xx, Doğukan Nelik x, Fatih Üge x (dk. Nurettin Çağlar xx), Mert Özyıldırım x (dk. 46 Cemal Şener x) Mert Er Estik x (dk. 78 Bilal Ceylan x), Şükrü Kaan Kılıçaslan x Alim Harlak xx, Berkay Aydoğmuş x (dk. 78 Ahmet Karadayı x),
SARI KARTLAR: Osman Torun, Halil Duman (Isparta 32 Spor), Doğukan Nelik, Alim Harlak, Şükrü Can Kılıçaslan (Nazilli Belediyespor)
GOLLER: dk. 22-39 Bahattin Berke Demircan, dakika 59 Hüseyin Afkan, dk. 90.Burak Aydın