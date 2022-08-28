Isparta 32 Spor: 1 Amed Sportif Faaliyetler: 1
Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligin ilk maçında Amed Sportif Faaliyetlerspor’la oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı.
Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup’ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligin ilk maçında Amed Sportif Faaliyetlerspor’la oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı.
Maçın önemli dakikaları
Dakika 7: Isparta 32 Spor atağında Hüseyin Afkan’ın sağdan ortasında ön direkte son anda savunma araya girdi.
Dakika 9: Isparta 32 Sporlu Cemal Kızıltaş ceza sahası içine girdi, topla buluşan Cem Özdemir’in vuruşunda savunma son anda araya girdi.
Dakika 24: Amed Spor atağında Ömer Bozan’ırn soldan ortasında Serdar Eylik, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
Dakika 40: Ispartaspor atağında ceza sahası içerisinde yerde kalan Ömer Çiçek’in pozisyonunda arkadan Kerem Çağatay müdahale etti, hakem bu pozisyonda devam kararı verdi.
Dakika 52: Isparta 32 Spor atağında sağ çaprazda Hüseyin Afkan’ın ortasında Burak Aydın’ın topa dokunamayınca net bir gol kaçtı.
Dakika 74: Isparta 32 Spor atağında Abdullah Topkara’nın soldan ortasında son anda savunma topu kornere çeldi.
Dakika 75 : Isparta 32 Spor’da Cemal Kızılateş’in sağdan kullandığı korner atışında Soner Birinci’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
Dakika 90: Amed Sportif atağında Taner Gümüş’ün soldan ortasında
Maçın karnesi
STAT: Isparta Atatürk
HAKEMLER: Gürcan Hasova x, Buğra Can Semercioğlu x, Salih Burak Demirel x
ISPARTA 32 SPOR: Yavuz Aygün xx, Ömer Kandemir xx, Musa Nizam xxx, Osman Torun x (dk. 46 Samet Karakoç x) Soner Birinci xxx, Cem Özdemir xx (dk. 84 Fatih Cerlek), Cemal Kızılateş xx (dk. 89 Bahadır Yıldırım), Muhammet Aran xx, Hüseyin Afkan xx, Ömer Çiçek xx (dk. 46 Abdullah Topkara xx) , Burak Aydın x (dk. 69 Burhan Eşer x)
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Bekir Sevgi xx, Hüseyin Güngör xx, Anıl Şahin xx, Cenk Kaplan xx, Kerem Çağatay xx, Ömer Bozan x (dk. 57 Okan Deniz x) Serdar Eylik xx (dk. 68 Taner Gümüş x),Mehmet Gürkan Öztürk x (dk. 80 Tayyip Kanarya x) Oğuz Çetinkaya xx, Mehmet Aleddinoğlu xx, Mansur Çalar xx (dk. 80Erçan Çapar x)
SARI KART: Cem Özdemir (Isparta 32 Spor), Mansun Çalar, Bekir Sevgi, Okan Deniz (Amed)
GOLLER: dk. 24 Serdar Eylik (Amed Sportif), Dk. 75 Soner Birinci (Isparta 32 Spor)
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|4
|5
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|3
|3
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|4
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|3
|4
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|2
|3
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|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
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|2
|3
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|2
|2
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|3
|1
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|2
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|2
|1
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|0
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|4
|12
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|4
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|10
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|5
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|4
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|4
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|4
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|2
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|2
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|4
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|3
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|2
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|6
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|4
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|3
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|3
|1
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|2
|1
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|2
|1
|18. Elche
|3
|1
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|2
|0
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|3
|1