Isparta 1. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali başladı

Isparta Belediyesi’nin katkıları ve ev sahipliğinde Uluslararası Ada ülkesi Sanatçıları 1.Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, Isparta Meydan AVM, Belediye Kültür Merkezinde başladı.

Resim, grafik, müzik, karikatür, el sanatları ve edebiyat temalarından oluşan festival sergi açılışı ile başladı. Festivalin açılışı ilginç bir tema ile gerçekleştirildi. Bugünü 100 yıl sonrasına aktarabilmek adına açılış “100 yıl sonrasına mektuplar” sergisi ile start aldı.

Festivale Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen de katıldı. Festivalde 70 ülkeden 450 sanatçı ve eserleri yer alıyor.

“100 yılda bir böyle olayların olduğunu öğrendim”

Festivalin ve serginin küratörü Keziban Ertuğrul Yıldırım festivale ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, “Isparta Belediyesinin ev sahipliğinde böyle güzel bir mekanda böyle bir etkinliği düzenliyoruz. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Festivalimize ve sergimize 70 ülkeden katılım sağlanıyor. 9 ülkenin ortak projesi oldu. Zor bir pandemi süreci geçirdik, dışarıyı özledik. Bizde bu sergimizin adını dünya koyduk. Temamız 100 yıl sonrasına bugünü anlatan mektuplar. 100 yılda bir böyle olayların olduğunu öğrendim. İlgimi çekti ve arkadaşlarımızla birlikte böyle bir isim koyduk” dedi.

Kosova’dan gelen proje partnerlerinden Kiragi Karikatür Sanatçıları gurubu adına Agim Krasniqi de yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ve katılımlarından dolayı tüm sanatseverlere teşekkür etti. Karikatürlerinde pandemi sürecine ilişkin yaşananlara yer verdiğini de aktaran Krasniqi, Kosova’dan selamlar getirdiğini söyledi.

“Isparta’mızda gizli kalmış cevherlerin çıkacağı düşüncesindeyim”

Festivalin ev sahipliğini gerçekleştiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, tüm sanatçıları şehirde ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, herkesin içerisinde bir sanat ruhunun bulunduğunu kaydederek, “Herkesin içerisinde bir sanat cevheri olduğunu düşünüyorum ancak kimse bu işe başlamadan bunu anlayamıyor. Bu festivalle, bu sergiyle birlikte Isparta’mızda gizli kalmış cevherlerin de çıkacağı düşüncesindeyim. Çok geniş kapsamlı bir sergi. 4 gün önce açmış olduğumuz bu salon bizlerin gurur kaynağı oldu ve bu salonun bu şekilde tanıtılarak hizmet vermesi mutlu etti. Bu salonları, kültür merkezini açabilmek için çok emek verdik, Isparta’nın bir çeyrek ömrü gitti. Sonunda mutlu sona ulaştığımızı görüyorum. Sosyal ve kültürel etkinliklere ve her türlü çalışmaya açık bir alan, güzel bir ortam. 70 ülkeden sanatçılarımızın eserlerinin yer alması bizim için çok değerli. Bu konuya emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.