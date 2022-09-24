İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Isparta’da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Isparta Fatih Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta işçi olarak çalışan M.T. (51) dengesini kaybederek beton zemine düştü. İhbar sonrası olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.T., Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.