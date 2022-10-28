Hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 186 saatlik güvenlik kamera görüntüleri incelenerek hırsızlık yapan 2 şahıs tespit edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü 2022 Ekim ayı içerisinde Isparta Zafer ve Bahçelievler Mahallelerinde meydana gelen “otodan hırsızlık, ikametten hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ve mala zarar verme” türünden toplam dokuz ayrı olayın faillerinin tespiti ve yakalanması çerçevesinde çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 22 farklı KGYS, iş yeri ve ikamete ait 186 saatlik kamera görüntüleri incelenerek şüpheli şahısların H.H.E. (19) ve H.H.M. (17) olduğu tespit edildi.

19 Ekim günü şüpheli şahıslar çalıntı bisikleti satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslardan ele geçirilen 1 bisiklet, 2 motosiklet, 5 oto teybi, 1 el radyosu, 5 ses sistemi hoparlör, 1 araç içi vantilatör, 1 akü takviye kablosu, 3 flaş bellek, 1 pense ve 1 atkı bulunarak sahiplerine teslim edildi.

9 farklı olayın failleri olan H.H.E. ve H.H.M. 20 Ekim’de çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.