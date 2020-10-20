Hırsızlar, korona virüs denetiminde suçüstü yakalandı
M.E., Ü.Y. VE H.E. İSİMLİ ŞÜPHELİLER, ÇALDIKLARI MALZEMELER İLE SUÇÜSTÜ YAKALANARAK, GÖZALTINA ALINDI.
Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde jandarma ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanlarını denetlediği sırada bir iş yerinde hırsızlık yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı.
Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında 19 Ekim Pazartesi günü gece saatlerinde ilçedeki eğlence mekanlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında kapalı olan bir eğlence mekanında hırsızlık yapan M.E., Ü.Y. ve H.E. isimli şüpheliler, çaldıkları malzemeler ile suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmanın dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan şahısların geçmişe yönelik yapmış olabilecekleri hırsızlık olayları ile ilgili kapsamlı çalışmalara başlanıldı.
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