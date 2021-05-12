Hazırlanan projelerle öğrencilerin hayal gücünün gelişimi destekleniyor

Ulusal ve Uluslararası kalite etiketleriyle ödüllendirilen Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde bulunan Şehit Durmuş Öcal Anadolu Lisesi, bu yıl da Challege Against Pandemic projesini tamamladı. Avrupa’daki öğretmen ve öğrencileri internet kanalıyla bir araya getirerek ortak bir ağda buluşturan eğitim girişimi e-twinning öğrencilerin hayal gücünün gelişimini destekliyor. İngilizce Öğretmeni Güney Çatal koordinatörlüğünde yapılan e-twinning projeleri aynı zamanda öğrencilerin dijital anlamda gelişimlerini sağlıyor. Keçiborlu Şehit Durmuş Öcal Anadolu Lisesi de bu son yıllarda bu alanda yaptığı projelerle dikkat çekiyor. Ulusal ve Uluslararası kalite etiketleriyle ödüllendirilen okul bu yılda Challege Against Pandemic projesiyle yine başarılı bir projeyi tamamladı. Türkiye, Kuzey Makedonya, Romanya, Ukrayna ortaklı projede 20 öğretmen 150 öğrenci ile çalışılarak öğrencileri pandemi dönemini daha rahat atlatabilmeleri için çalışmalara yapıldı.

Şehit Durmuş Öcal Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Albayrak, bu tür projelerin öğrencilerin hem akademik başarılarının arttırılmasında hem de öğrencilerin insanlığın ortak problemlerine karşı daha duyarlı olmalarına ve bu sorunların çözümünde insiyatif alabilen bireyler olarak yetişmelerine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.