banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Matteo Ricci Karagümrük’te!
Matteo Ricci Karagümrük’te!
Uzmanından Kurban Bayramında beslenme önerileri
Uzmanından Kurban Bayramında beslenme önerileri
Bugün hava nasıl olacak? 5 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 5 Temmuz 2022

Gübre yüklü kamyon yan yattı

Konya’dan Isparta istikametine gitmekte olan gübre yüklü kamyon yan yattı sürücü hafif yaralandı.

ISPARTA 05.07.2022, 11:03
Gübre yüklü kamyon yan yattı

Konya’dan Isparta istikametine gitmekte olan gübre yüklü kamyon yan yattı sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Eğirdir Miskinler rampasında bu sabah saat 07.15 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yasin K. yönetimindeki 80 PB 450 plakalı kamyon Miskinler rampası 1. U Virajında direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi. Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü Yasin K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu