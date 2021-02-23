Gelendostspor’da teknik ekip ve sportif direktör görevine başladı

Isparta’yı Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde temsil edecek olan Gelendostspor’da teknik direktör Fatih Bozbaş ve sportif direktör Uğur Kuşakcı düzenlenen imza töreni ile resmen göreve başladı.

Gelendostspor Kulüp Başkanı İsmail Esen ve Kulüp Müdürü Sefer Çokmak imza töreninde takımı Bölgesel Amatör Futbol Ligi’ne çıkartan başarılı teknik adam Fatih Bozbaş ile yeni hedefler doğrultusunda tekrar anlaştıklarını bildirdi.

Esen ve Çokmak, kulübe kurumsal kimlik kazandırıp profesyonelce yönetmek için ise Türkiye’de scoutluk görevini en iyi şekilde yapan Uğur Kuşakcı ile de sportif direktörlük görevi için anlaştıklarını dile getirdi.

Teknik direktör Fatih Bozbaş, Türkiye Futbol Federasyonu’nun nisan ayında başlatmayı öngördüğü Bölgesel Amatör Ligi için Gelendost’ta kampa girdiklerini ve çift idmanla hazırlık sürecinin devam ettiğini söyledi. Bozbaş, “Müsabaka takvimine göre de sezon planlamasını yaptıklarını yakın zamanda eksik noktaları belirleyip transferi kapatacağız. Isparta ilini Gelendostspor olarak en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Bozbaş, ayrıca Uğur Kuşakcı’nın hem sportif direktör hem de teknik ekipte görev yapacağını sözlerine ekledi.