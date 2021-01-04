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Gelendost ilçesindeki çatı yangını korkuttu
Isparta’nın Gelendost ilçesinde dün akşam saatlerinde bir evin çatı katında çıkan yangın korkuttu. Yangın itfaiyenin çabaları ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
ISPARTA 04.01.2021, 10:11
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Isparta’nın Gelendost ilçesinde dün akşam saatlerinde bir evin çatı katında çıkan yangın korkuttu. Yangın itfaiyenin çabaları ile kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangın saat 21.30 sıralarında Kırevler Mahallesi’nde İsmail Kılıçaslan’a ait bir evin çatı katında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin çabaları ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.
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