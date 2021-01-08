Gelendost ilçesinde polisten şefkat eli devriyesi

Isparta’nın Gelendost ilçesinde emniyet ekipleri, devriye sırasında gördükleri sokak hayvanlarını elleriyle besliyor.

Gelendost İlçe Emniyet Amirliği’nde görevli polisler, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmuyor. Gün içerisinde devriye görevinde olan polisler, sokakta gördükleri sahipsiz hayvanlara şefkat elini uzatıyor. Ekipler, sokak hayvanlarına su ve mama vererek, onları elleriyle besliyorlar.