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Galatasaray Kaleci Antrenörü Fadıl Koşutan, gül bahçelerine hayran kaldı

Galatasaray Kaleci Antrenörü Fadıl Koşutan, tatilinin bir kısmını Isparta’da geçirdi. Koşutan ve eşi Isparta’nın gül bahçelerine hayran kaldı.

ISPARTA 26.05.2022, 16:06
Galatasaray Kaleci Antrenörü Fadıl Koşutan, gül bahçelerine hayran kaldı

Galatasaray Kaleci Antrenörü Fadıl Koşutan, tatilinin bir kısmını Isparta’da geçirdi. Koşutan ve eşi Isparta’nın gül bahçelerine hayran kaldı.

Galatasaray Kaleci Antrenörü Fadıl Koşutan ve eşi Özge Koşutan, Isparta’ya gelerek gül bahçelerini gezdi. Kirazlıdere’ye hayran kalan Koşutan, gül sektöründe Isparta’nın lokomotif kuruluşu olan Keçiborlu Senir’de bulunan bir gül firmasını ziyaret etti. Çalışmaları yerinden inceleyen Koşudan çifti, daha sonra gül bahçelerine gitti. Gül bahçesinde güzel bir gün geçirdiklerini belirten Galatasaray Kaleci Antrenörü Fadıl Koşutan, “Gülü ve Isparta’yı eşim çok merak ediyordu. Yerinde gördük ve inceledik. Güller diyarında hasat zamanı çok güzel geçiyor. Ispartalılar çok şanslı. Bu doğal güzellikleri tanıtmak için İstanbul’da Fatih Terim ve tüm futbolcularımıza anlatacağım” dedi.

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