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ETUDOSD Dağcılık Şenliği iptal edildi

EĞİRDİR TURİZM TANITMA VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ TARAFINDAN 23 YILDIR DÜZENLENEN ETUDOSD DAĞCILIK ŞENLİĞİ, BU YIL KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ.

ETUDOSD Dağcılık Şenliği iptal edildi

EĞİRDİR TURİZM TANITMA VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ TARAFINDAN 23 YILDIR DÜZENLENEN ETUDOSD DAĞCILIK ŞENLİĞİ, BU YIL KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ.

29 Nisan 2020 Çarşamba 17:51
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ETUDOSD Dağcılık Şenliği iptal edildi

Eğirdir Turizm Tanıtma Ve Doğa Sporları Kulübü Derneği tarafından 23 yıldır düzenlenen ETUDOSD Dağcılık Şenliği, bu yıl korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. Derneğin Yönetim Kurulu, yaptıkları yazılı açıklamada covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla, şenliği iptal ettiklerini bildirdi.

Açıklamada şöyle denildi: "23 yıldır gerçekleştirdiğimiz ETUDOSD Dağcılık Şenliği’nin 24.sünü, 30-31 Mayıs 2020 tarihlerinde, Eğirdir Belediyesi ve ASMA Mimarlık Şirketi’nin destekleri ile gerçekleştirmeyi planlamıştık. Ancak Covit-19 virüsü salgınının önlenmesi çalışmaları kapsamında ülke çapında devletimizin verdiği mücadele ve önlemler bilinmektedir. Bu sene gerçekleştireceğimiz 24. ETUDOSD Dağcılık Şenliği’ni ETUDOSD Yönetim Kurulu olarak her yıl ortalama 1500-2000 kişinin katılımının olduğunu bilerek ve hem ülkemiz hem de siz doğa severlerin sağlığını düşünerek iptal etme kararını almış bulunmaktayız. 24. ETUDOSD Dağcılık Şenliği’nde 2021 yılı Mayıs ayında buluşmayı gönülden arzu ediyoruz”

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