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Emrespor’dan Belediye Başkanı Başdeğirmen’e teşekkür plaketi

ISPARTA’YI BÖLGESEL AMATÖR FUTBOL LİGİ’NDE TEMSİL EDECEK OLAN EMRESPOR’DA KULÜP BAŞKANI OZAN GEZER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İ ZİYARET EDEREK TAKIMA KATKILARINDAN DOLAYI PLAKET VERDİ

ISPARTA 04.09.2020, 15:01
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Emrespor’dan Belediye Başkanı Başdeğirmen’e teşekkür plaketi

Isparta’yı Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde temsil edecek olan Emrespor’da Kulüp Başkanı Ozan Gezer ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret ederek takıma katkılarından dolayı plaket verdi. Ziyarette Emrespor Yöneticileri Ender Kızıltan, Fehmi Gezer, Nuri Top ve Gültekin Özdemir’de hazır bulundu.

“Kendi çocuklarımızla başarılı olacağımızı herkes gördü”

Ziyarette konuşan Isparta Emrespor Başkanı Ozan Gezer, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Başkan Başdeğirmen’in takımın her zaman yanında olduğunu ve desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini dile getiren Gezer, “Isparta’ya Emrespor olarak kendimi tam anlamıyla tanıtamadık. Emrespor altyapısıyla, akademisiyle ve çalışmalarıyla her zaman örnek bir kulüp olacaktır. Emrespor, gençlere yaz okulu imkanı da sunuyor. Altyapısında yüzlerce gencimiz var. Ayrıca Emre Akademi olarak dershanelerimizde çocuklarımızı eğitimler verdik. A takımımızda 15 yerli futbolcumuz vardır. Emrespor, 2 senede Bölgesel Amatör Ligi’ne çıkmıştır. İlk sene Ispartaspor ile yaptığımız Play-Off maçından dolayı çıkamamıştık. Ama bu sene Allah nasip etti buralara kadar geldik. Kendi çocuklarımızla başarılı olacağımızı herkes gördü. Sadece bizim burada sıkıntımız Emrespor şehrin takımı bunu kabullenilmesi lazım. Ispartaspor’a başarılar dileriz. Herkesin hedefi vardır. Emrespor’da şehrin takımıdır. Biz hedefimizi 1. Lig olarak belirlemiştik ve bu yolda yürüyeceğiz. Tabii bu hedefe giderken sizin katkılarınız sizin destekleriniz konusunda ilerleyeceğiz” dedi.

Başdeğirmen: Bu yılda gereken destekleri vererek hep beraber bunu başaracağız

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise Emrespor’u Bölgesel Amatör Lige yükseldiği için kutladı. Emrespor başta olmak üzere 25 amatör kulübe destek verdiklerini hatırlatan Başkan Başdeğirmen, “Sizlerinde amatörlerden bal ligine gelmesiyle alakalı çalışmalarımızın her zaman için destek verdik. Daha sonrada bu desteklerimiz devam edecektir. Sizler amatör liglerin içerisinde bal liginde olduğunuz için belediye olarak sizlerin yanında olacağız. Sizlere gereken destekleri vermeye elimizden geldiği kadar gayret edeceğiz. Çocuklarımızın ilk başta en iyi şartlarda en iyisini yapabilmek için hep beraber Isparta’da mücadele edeceğiz. Yani bizim Isparta’da şu anda bir tane profesyonel ligde 3. Ligde takımımız var. Ayrıca Emrespor’umuz ve Gelendostspor’umuz var. Bal liginde bunların gelecekte en iyi yerlere gelebilmesi için yükselebilmesi devamlı yüksekte olması gerekiyor. Emrespor Başkanı Ozan kardeşim, sizler gerçekten şartlar neler olursa olsun kendi imkanlarımızla ve başka imkanlarla da mücadele etmeliyiz. Yani Bölgesel Amatör Lig’de olmak kolay bir şey değil. Bundan sonra daha zor şartlara dayanacağınızı biliyorum. Yöneticilerimiz fedakar inşallah sizleri daha iyi yerlerde görmek istiyoruz . Bize düşen vazifelerle daha önce bunları ben söylemiştim. Amatör spor kulüplerin yanındayız. Geçen yılda 25 tane spor kulübümüze destek verdik. Bu yılda gereken destekleri vererek hep beraber bunu başaracağız.” dedi.

Emrespor Akademisi’nin kendisini çok etkilendiğine dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, “Siz de çok önemli gayretler gösterdiniz, Emrespor olarak emek verdiniz. Yani bu kolay bir şey değildir. Kendi arkadaşlarımızı ve kendi yönetimimizle çalışarak buralara geldik. Buraya gelirkende neler yaptığınızı bilen kişiyim. Akademi olmanız beni çok etkilemişti. Kendi çocuklarımızın olması Isparta’da yetişen çocuklarımızın olması bu bizi son derece mutlu ediyor. ” diye konuştu.

Başkan Başdeğirmen’den müjdeler

Isparta’ya 2 adet Spor Kompleksi’nin ve 17 semt sahasının da yapılacağını dile getiren Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Artık 17 semt sahası, 1 tane de ayrıca Emre mahallesinde yapılacak. Sentetik saha çalışmasını oluşturduk. Buralardan gençler yetişecek. Ayrıca Fatih Mahallesinde 26 bin metre kare alan içerisinde sporcu yetiştirme merkezi oluşturduk . Onun içerisinde sentetik halı saha, hem normal mahalle stadı, onun dışında yüzme havuzu, basketbol ve voleybol oyun alanları içeren sosyal tesisleriyle beraber bir proje bizi bekliyor. İnşallah çok kısa süre içinde bunların sözleşmelerini yapıp inşaatlarına başlanacak. Görüşmelerimiz son ana gelindi. İşte böyle alt yapı çalışmaları çok önemli olduğunu söylüyorum. Isparta’da IYAŞ Gençlikspor var. Alt yapıyı çok iyi değerlendirdi. Emrespor sizler varsınız. Özel okullar; spor okulları bunların hepsiyle beraber destekleriyle beraber gençlerimizin kabiliyetlerini ortaya çıkarın. Yoksa sürekli dışarıdan oyuncu alımıyla büyük paralarla bu işi götürmek çok zor. Onun için bizde hep beraber inşallah. Bu şekilde Isparta’da bu spor merkezini oluşturacağız. Isparta’da ve bu durum sizin gibi takımlara çalışma imkanları sağlıyoruz” diye konuştu.

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