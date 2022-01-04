Emre Mahallesi Spor Kompleksi tamamlanıyor

Isparta Belediyesi tarafından çalışmaları devam eden Emre Mahallesi Spor Kompleksi’nde sona yaklaşıldı. 500 kişilik çelik tribün montajı ve diğer işlemleri tamamlanan spor kompleksinde sahanın sentetik çim halı serme çalışmaları devam ediyor.

Isparta Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasındaki protokolle 16 adet sentetik çim yüzeyli semt spor sahası inşaatları tamamlanırken, 17.’sinin çalışmalarında da sona gelindi. Spor yatırımları arasında yer alan Emre Mahallesindeki Spor Kompleksinin yapımında da adım adım sona yaklaşılıyor.

Gökçay mesirelik alanına çıkan yol üzerinde çalışmaları devam eden Emre Mahallesi Spor Kompleksi UEFA standartlarında 76 x 113 metre ebatlarında futbol sahası, 2’li tip giyinme odası ve 500 kişilik çelik tribün ile sosyal kullanım alanlarından oluşuyor.

Futbol sahası zeminindeki su drenaj çalışmaları tamamlandı, 500 kişilik çelik tribün oluşturuldu, koltuklarının montajı bitirildi. Sahanın çevresi de tel örgüyle kapatıldı.Son aşama olarak zemin çalışmasına geçildi. Altyapı çalışmalarının ardından sahanın zemine sentetik çim yüzeyli halı serme işlemi başladı. Sentetik çim halıların zemine yerleştirilmesinin ardından saha etrafındaki düzenlemeler tamamlanacak ve Emre Mahallesi Spor Kompleksi hizmete açılacak.