Emekli albay, hobi olarak başladığı deri işleme sanatındaki eserlerini koleksiyona dönüştürdü

Isparta’da yaşayan 60 yaşındaki emekli albay Oktay Doğan hobi olarak başladığı deri işleme sanatını geliştirerek, yaptığı deri tablolarla koleksiyon oluşturdu.

Isparta’da yaşayan Oktay Doğan, geçmişi yıllar öncesine dayanan deri işlemeciliğinin aşamalarından dövme tekniği ile yaptığı tablolarla koleksiyon oluşturuyor. 2015 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli olan, aynı zamanda uzman diş hekimi Doğan, Türk Mitolojisinde derinin her alanda kullanıldığını görünce, 2016 yılında İl Kültür Turizm Müdürlüğünün açmış olduğu deri kursuna katılarak deri işleme sanatına hobi olarak başladı. Isparta merkezde bulunan küçük atölyesinde sanatını icra eden Oktay Doğan, ürettiği tablolarla ilerleyen zamanlarda sergi açmayı hedeflediğini dile getirdi.

Vaketa adı verilen ve kimyasal kullanılmayan dana derisinden doğal el yapımı tablolar yaptığını belirten Doğan “Tablolarımda dövme işlemini mutlaka yapıyorum. Dövülen yeri özelliği ve konumuna göre kabartmaya çalışıyorum. Üç boyutluluk kazandırıyorum. 22 taneye yakın tablom var ve bunların 19’u bitmiş vaziyette. Bunları çeşitli zamanlarda Isparta İl Kültür Müdürlüğünün sergilerinde zaman zaman sergiledim. Eserlerim 50 adet olduğunda kendi özel sergimi açacağım” dedi.

Yapmış olduğu eserlerde eşinden destek aldığını belirten Doğan “Kendisi de mask boyamaları yapıyor. Sanata ilgi duyduğu için benim bu çalışmalarımı sonuna kadar destekliyor. Hatta bazı konuları ve temaları kendisi önerdi. Bundan dolayı mutluyum” şeklinde konuştu.

Emekli albay ağırlıklı olarak çalıştığı tabloların yanı sıra deri çanta, cüzdan, kemer de yapıyor.