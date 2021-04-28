Ellerindeki tarihi eserleri satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Isparta’da jandarma ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmak isteyen şahıslara yönelik düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Nisan tarihinde Antalya’dan H.S. (45), Y.A. (57), Ş.Y. (34), A.I. (43). R.D. (30), H.G. (41) ve M.N. (41) isimli şahısların ellerinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak üzere Isparta’ya gelecekleri bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüpheliler, kent merkezinde ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak üzere buluştukları esnada suçüstü yakalandı. Yapılan aramada poşet içerisinde Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 38 adet sikke, 7-20 cm uzunluklarında toplam 6 adet metal heykel 9 adet metal obje ve 1 adet bakır tas ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlere müze müdürlüğüne teslime edilmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan 7 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.