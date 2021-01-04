Egzozu kırılan kamyonet sürücüye kaza yaptırdı

Isparta’da egzozu kopan kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje yan yattı.

Kaza gece 04.45 sıralarında Davraz Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinden, Isparta Hali’ne ürün almaya gelen Ramazan Altay’ın kullandığı 03 FK 865 plakalı kamyonetin egzozu koptu. Kamyonetten dumanlar çıktığını gören sürücü aracın camını açmaya çalıştı. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kaygan yolda orta refüje çıkarak ağaçların üzerine yan yattı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından kamyonet yoldan kaldırıldı.