Eğitmen Osman Balcı, Isparta gülünü kadın saçına uyguladı

Isparta’da bir kozmetik firmasının düzenlediği etkinliğe onur konuğu olarak davet edilen Eğitmen Kuaför Osman Balcı, kadın saçına gül motifi işledi.

Isparta’da bir otelde kozmetik firması tarafından düzenlenen ve etkinliğe renklendirme eğitmeni Nadi Toksoy’un davet edildiği organizasyonda Osman Balcı onur konuğu olarak davet edildi. Renklendirmesini Nadi Toksoy’un yaptığı saça Balcı, gül motifi işledi. 200 meslektaşın katıldığı eğitimde Osman Balcı’nın gül motifi büyük ilgi gördü.

Renklendirme eğitmeni Nadi Toksoy’a Isparta hatırası kendi renklendirdiği saça gül motifi uygulayarak sahnede sürpriz yapan Balcı, Isparta’ya tüm eğitmenleri davet ettiğini, kentte bu tür etkinliklerin çoğalması için elinden gelen desteği vereceğini söyledi.

Programın sonunda Osman Balcı’ya plaket verilirken, katılımcılar da sertifikalarını aldı.