Eğirdir’in yetenekli çocukları belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme altyapı projesi ile Eğirdir’de geleceğin şampiyon sporcuları, gizli yeteneklere sahip öğrenciler tespit edildi.

Taramadan geçen küçük sporcular Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün koordinesinde bugün Eğirdir Kapalı Spor Salonunda çalışmalara başladılar. Yetenek taraması neticesinde 8-12 yaş aralığındaki çocukların becerilerine göre uygun branşa yönlendirmeleri yapılacak.

Eğirdir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün koordinesindeki uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen programda, sporculara temel becerilerini geliştirme çalışmaları yaptırılacak. Sporcular daha sonra açılacak olan yaz kurslarında faaliyetlerine devam edecekler.

Yetenek Taramasına 82 öğrenci seçildi, bugün yapılan ilk eğitime 19 öğrenci katıldı. Sporcuların aileleri de çocukların bu ilk gün heyecanına ortak oldular. Eğitimler 16 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek, ara tatil döneminde "Ara Test ve Ölçümler" yıl sonunda ise "Kapsamlı Test ve Ölçümler" uygulanacak.