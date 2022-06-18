Eğirdir’in kitap kurtları ödüllendirildi

Eğirdir Kaymakamlığı himayelerinde Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Bu yıl 2’incisi yürütülen ve öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen “Öğretmenlerimle Okuyorum Projesi” nin ödül töreni Kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.

"Öğretmenlerimle Okuyorum" Projesine 152 görevli öğretmen nezaretinde bin 440 öğrenci katılırken, sekiz ayda önerilen kitapları toplamda 767 öğrenci okudu. Toplam okunan kitap sayısı ise 9 bin 48 oldu.

Proje çerçevesinde Eğirdir genelinde 4,5,6 ve 7’inci sınıf kademelerinde 1’inci olarak dereceye giren öğrencilere bisiklet, 2’inci olan öğrencilere tablet, 3’üncü olan öğrencilere akıllı saat hediyeleri, Kaymakam Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu tarafından takdim edildi.

Kaymakam Çelik ödüllerin takdimi öncesi yaptığı konuşmada, “Kitap okumak, farklı fikir dünyalarına açılan kapıları aralamanın en pratik ve keyifli yoludur. Okursak biliriz, öğreniriz ve gelecek adına inşa edilen binaya bir taş da biz koymuş, sağlam bir temel oluşturmuş oluruz. Bugün de dereceye giren öğrencilerimizin ödüllerini vermek için burada bir araya geldik. Öğretmenlerimle Okuyorum Projemizde başta dereceye giren ya da giremeyen öğrenciler olmak üzere, görevli öğretmenlere, velilerimize, projenin gerçeklemesinde emeği olan idareci ve bütün görevlilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Dereceye giren öğrenciler

Yarışmada 4’üncü sınıflarda birinci Şehit Korkmaz İlkokulu Öğrencisi Damla Yılmaz, ikinci Süleyman Demirel İlkokulu Öğrencisi Esila Naz Demirtaş, üçüncü Atatürk İlkokulu öğrencisi Eflal Sena Silav oldu. 5’inci sınıflarda birinci Mustafa Çetinkaya Ortaokulu öğrencisi Nisa Barlas, ikinci Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Bera Kızılkaya, üçüncü Sarıidris Ortaokulu Öğrencisi Tuğba Altunışık olurken 6’ncı sınıflarda birinci Süleyman Demirel Ortaokulu Öğrencisi Zeynep Duru Çelik, ikinci Yukarı Gökdere Mustafa Köklü Ortaokulu öğrencisi Elif Büşra Kanlı, üçüncü Mustafa Çetinkaya Ortaokulu öğrencisi Selin İkra Uysal oldu.

7’inci sınıflarda ise Mustafa Çetinkaya Ortaokulu öğrencisi Damla Tilki birinci olurken , ikinci Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Selver Hilal Küçükköse, üçüncü Süleyman Demirel Ortaokulu Öğrencisi Mustafa Çağrı Hun oldu.