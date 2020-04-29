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Eğirdir’in armut çeşitleri, ücretim ve ticarete ivme sağlayacak

EĞİRDİR MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NCE (MAREM) YÜRÜTÜLEN, “ATEŞ YANIKLIĞI HASTALIĞI’NA TOLERANSLI ARMUT ÇEŞİT ISLAHI” PROJESİNDE SONA GELİNDİ. ELDE EDİLECEK ATEŞ YANIKLIĞINA TOLERANSLI YERLİ VE MİLLİ ARMUT ÇEŞİTLERİNİN, TÜRKİYE ARMUT ÜRETİMİ VE TİCARETİNDE İVME KAZANMASI BEKLENİYOR.

Eğirdir’in armut çeşitleri, ücretim ve ticarete ivme sağlayacak

EĞİRDİR MEYVECİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NCE (MAREM) YÜRÜTÜLEN, “ATEŞ YANIKLIĞI HASTALIĞI’NA TOLERANSLI ARMUT ÇEŞİT ISLAHI” PROJESİNDE SONA GELİNDİ. ELDE EDİLECEK ATEŞ YANIKLIĞINA TOLERANSLI YERLİ VE MİLLİ ARMUT ÇEŞİTLERİNİN, TÜRKİYE ARMUT ÜRETİMİ VE TİCARETİNDE İVME KAZANMASI BEKLENİYOR.

29 Nisan 2020 Çarşamba 17:44
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Eğirdir’in armut çeşitleri, ücretim ve ticarete ivme sağlayacak

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nce (MAREM) yürütülen, “Ateş Yanıklığı Hastalığı’na Toleranslı Armut Çeşit Islahı” projesinde sona gelindi. Elde edilecek ateş yanıklığına toleranslı yerli ve milli armut çeşitlerinin, Türkiye armut üretimi ve ticaretinde ivme kazanması bekleniyor.

Eğirdir MAREM’de 2006 yılından bu yana yürütülen, “Ateş Yanıklığı Hastalığı’na Toleranslı Armut Çeşit Islahı” projesinde sona yaklaşıldı. Proje kapsamında 2018 yılında 7 adet armut çeşit adayı tescile sunuldu. Projeden elde edilecek ateş yanıklığına toleranslı yerli ve milli armut çeşitleriyle, hem geleneksel hem de organik armut bahçeleri kurularak, Türkiye armut üretimi ve ticaretinin ivme kazanması sağlanacak.

Bu çeşitlerle kurulan bahçelerde kullanılan kimyasalların miktarı azalacak, pahalı olan kimyasal mücadele yöntemlerinde kullanılan girdilerdeki azalma, yüksek oranda kaynak tasarrufu sağlayacak. Ayrıca, ilaç kullanımından kaynaklanan, insan ve çevre sağlığı üzerindeki riskler, en aza indirilmiş olacak.

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