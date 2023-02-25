Eğirdir’den deprem bölgesine yardım

Isparta’nın Eğirdir ilçesinden deprem bölgesine elma, kitap ve oyuncak yardımı gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ilde yaşanan depremlerden etkilenen vatandaşlar için yapılan yardım kampanyası devam ediyor. Bu çerçevede Eğirdir’in önde gelen elma sektörü temsilcileri bir araya gelerek depremzedeler için elma, kitap ve oyuncak kampanyası düzenledi. Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) koordinesinde, elma üreticilerinin katkıları ve tüm kurum personelinin gönülden yaptığı desteklerle hazırlanan elma, kitap ve oyuncak kolileri deprem bölgesindeki halka ulaştırılmak üzere yola çıktı.