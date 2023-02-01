Eğirdir’de “Ücretsiz Yemek” uygulamasından bin 279 öğrenci faydalanacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim dönemi ikinci yarıyılında başlayacak olan ’Ücretsiz Yemek’ uygulaması için Eğirdir’de tüm hazırlıklar tamamlandı. 6 Şubat tarihinden itibaren ilçede tüm okul öncesi öğrencilere beslenme desteği verilecek. Bu çerçevede Eğirdir’de bin 279 öğrenci faydalanacak.

Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 6 Şubat’tan itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ve taşıma merkezli okullarda bütün öğrencilere yönelik ücretsiz yemek uygulaması başlatılacağı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitime erişimini arttırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, "Eğirdir’de bin 279 öğrenciye haftada 5 gün ücretsiz yemek verilecek" dedi.

Armutoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığımızın liderliğinde, öğrencilerimizin eğitime erişimini artırmak ve öğrencilerimizin eğitim öğretimlerini en iyi şartlarda sürdürebilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı tüm hızıyla yürütüyoruz. 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren ilçemizde uygulamaya başlayacağız" diye konuştu.