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Eğirdir’de Tarımsal Amaçlı Uygulamalı İmar Planı çalışmaları

TEKNİK EKİP

ISPARTA 10.09.2020, 18:23
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Eğirdir’de Tarımsal Amaçlı Uygulamalı İmar Planı çalışmaları

Eğirdir Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapımına devam edilen ve tamamlanmak üzere olan tarımsal amaçlı uygulamalı imar planı çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Çelik, planlanan alanları tek tek gezerek detaylı bilgi aldı.

Plan tamamlandıktan sonra da bölgenin turizme kazandırılmasının yanında mevcut doğal yapının, kültürün ve tarımsal faaliyetlerin de bozulmaması ve korunması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Kaymakam Çelik, imar planına uygun olarak lavanta bahçeleri, mera , eko turizm , otopark, fuar & panayır festival , seyir tepesi ile tarım ve hayvancılık tesisi (Arıcılık) alanı hakkında detaylı bilgi aldı.

Yaklaşık 50 bin kök lavanta dikimi 94 dekarlık alanda geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilmişti.Alan içerisinde toplamda 448 dekar lavanta bahçesi, 220 dekar mera alanı, 19 dekar eko turizm , 3 dekar otopark, 32 dekar fuar panayır festival alanı, 55 dekar seyir tepesi, 12 dekarı tarım ve hayvancılık tesisi (Arıcılık) alanı ve 47 dekarı da yol olması planlanıyor

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