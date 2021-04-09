Eğirdir’de kız öğrenci pansiyonu karantinaya alındı

19 vakaları nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada “İlçemiz Yazla Mahallesi Prof. Dr. Turan Yazgan Caddesi No:3 adresinde bulunan Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi kız öğrenci pansiyonunda, Covid-19 vakalarının ve temaslı sayısının çok olması nedeniyle, (Covid-19) enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi amacıyla, 08.04.2021 tarihi saat 14.00 itibariyle 18.04.2021 saat 14.00’e kadar 10 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina uygulanmasına karar verilmiştir” denildi.