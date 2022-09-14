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Eğirdir’de kablo hırsızları yakalandı
Eğirdir ilçesi Sorkuncak Köyünde Boğazova Birliği’ne ait enerji nakil kablolarını çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
ISPARTA 14.09.2022, 16:25
Eğirdir ilçesi Sorkuncak Köyünde Boğazova Birliği’ne ait enerji nakil kablolarını çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
Isparta’nın Eğirdir ilçesi Sorkuncak Köyü Boğazova Sulama Birliğine ait enerji nakil kablolarının çalındığı bilgi üzerine harekete geçen Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri şüphelilere kısa sürede ulaştı. A.Y. ve M.T. isimli şüpheliler, koordineli takip ve çalışmalarla olaydan 2 gün sonra saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındılar. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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