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Eğirdir’de bir köy karantinaya alındı
Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Göktaş köyü Covid-19 vaka artışları nedeniyle karantinaya alındı.
ISPARTA 10.01.2021, 14:53
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Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Göktaş köyü Covid-19 vaka artışları nedeniyle karantinaya alındı.Göktaş köyü son günlerde artan vaka sayıları ve köylülerin çevre köylerde olan özellikle tarım işçilikleri değerlendirilerek, bugün saat 13.00’den itibaren 10 gün süre ile karantina altına alındı. İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı ile Göktaş köyünün karantina altına alındığını açıklayan Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, köye giriş-çıkışlarının yasaklandığını söyledi.
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