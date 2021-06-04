Eğirdir’de Bedre plajı yaz sezonu için kapılarını açıyor

ISPARTA (İHA) – Isparta’nın Eğirdir ilçesinde 5 yıl önce hizmete açılan Bedre plajı, 2021 yılı yaz sezonu için kapılarını misafirlerine açıyor.

Eğirdir Kaymakamlığı tarafından 2016 yılının Haziran ayında hizmete açılan Bedre koyu turistik tesisleri, ziyaretçilerine kaliteli zaman geçirebilecekleri alternatif bir mekan fırsatı sunuyor. Bünyesindeki mangal üniteleri, mescit ve çocuk oyun parkı bulunan tesis, her yaş grubuna hitap ediyor.

Bedre plajında her yıl rutin olarak yapılan peyzaj ve diğer çalışmaları yerinde kontrol eden Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Bedre plajının oldukça büyük olan sahil şeridinde ve yeşil alanlarda tüm ziyaretçileri imkanlar dahilinde en iyi şekilde konuk etmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bedre koyu turistik tesisleri, 5 Haziran Cumartesi gününden itibaren, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günleri hariç haftanın 6 günü korona virüs salgın tedbirleri kapsamında 9.00-19.00 saatleri arasında tüm vatandaşların günübirlik ziyaretine açık olacak.