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Eğirdir’de 98 depremzede öğrenci ders görüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Eğirdir’de 98 öğrenci ders görüyor.
ISPARTA 01.03.2023, 10:06
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Eğirdir’de 98 öğrenci ders görüyor.
Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından bölgeye gelen ailelerin çocuklarının Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, çeşitli okullara kayıtları sürüyor. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte Eğirdir’de 98 depremzede öğrencinin ders başı yaptığı öğrenildi.