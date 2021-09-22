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Eğirdir’de 42 türde 9 milyon 530 bin fidan üretildi

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Eğirdir Fidanlık Müdürlüğü’nde bu yıl 42 türde toplam 9 milyon 530 bin adet fidan üretimi yapıldı.

ISPARTA 22.09.2021, 10:31
Eğirdir’de 42 türde 9 milyon 530 bin fidan üretildi

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Eğirdir Fidanlık Müdürlüğü’nde bu yıl 42 türde toplam 9 milyon 530 bin adet fidan üretimi yapıldı.

Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Eğirdir Orman Fidanlık Müdürlüğü’ndeki arazi çalışmaları, fidan bakımları, ot alma çapa işlemleri ve 2022 yılı için ardıç ekim parsellerinde incelemelerde bulundu. Ulusoy’a Fidanlık Müdürü Cumhur Gafar, Müdür Yardımcısı Sevim Özbey, Fidanlık Şefi ve çalışanlar eşlik etti.

Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Eğirdir’de üretilen fidanlarla ülkenin ve bölgenin yeşillenmesine önemli katkı sağlandığını söyledi. Özellikle ardıç fidanı çimlenme engelinin giderilmesiyle son yıllarda alınan başarılı sonuçlarda Eğirdir Fidanlık Müdürlüğü’nün ülke ve uluslararası arenada bir değer haline geldiğini belirten Ulusoy, gelir getirici türler kapsamıdna kestane, lavanta, biberiye, ceviz ve fidan üretimleriyle halkın ekonomik olarak da desteklendiğini bildirdi. Ulusoy, üretilen fidanlarla bir yıl içerisinde yanan ormanlık alanların ağaçlandırılacağını söyledi.

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