Eğirdir nüfusu 30 bin 854 kişi oldu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre Isparta’nın Eğirdir ilçesinin nüfusu 30 bin 854 olarak açıklandı.

İlçe nüfusunun yüzde 49,95’ini erkek, yüzde 50,05’ini ise kadınlar oluşturdu. İlçe Merkez nüfusu ise 16 bin 759, bu nüfusun 8 bin 353 ’si erkek, 8 bin 406’sı kadın nüfusu olarak belirlendi. İlçe belde/köy toplam nüfusu 14 bin 095 kişi oldu. İlçenin nüfusu 2007 yılında 39 bin 064 olarak belirlenmişti. İlçenin 2007 yılından bu yana 8 bin 210 nüfus kaybı yaşadığı öğrenildi.