Eğirdir Mavi Göl Otel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne eahsis edildi

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, yüksek öğretim öğrencilerinin barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik, Mavigöl Otel’in Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisi yapıldı.

Eğirdir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök başkanlığında gerçekleştirildi. 19 Nisan 2021 tarihinde Eğirdir Belediyesi tarafından satışa çıkarılan Mavigöl Otel’e talip çıkmamıştı. İlçede yüksek öğretim öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için KYK Yurdu yapımı tamamlanana kadar belediyeye ait Yeşilada Mahallesindeki Mavigöl Otel’in Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisi yapıldı. Böylelikle ilçede barınma sorunu yaşayan öğrencilerin bir kısmı KYK Yurt binası tamamlanana kadar mağduriyet yaşamayacak.