Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi mahalle ve köy muhtarlarına tanıtıldı

Isparta’da 4 Ocak 2021 tarihinde hizmete giren Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, ilçe ve bölge halkına 32 hekim, 350 personelle kaliteli hizmet vermek için çalışıyor.

Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Semih Gürler, Eğirdir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Enis Özdemir, SDÜ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Faruk Yaşar Gürdal, Hastane Müdürü Kadir Minnet, Eğirdir Mahalle ve Köy muhtarlarının katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Hastane toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda katılımcılara kurum tanıtımı yapılırken yeni açılan birimler ve Evde Sağlık Hizmetlerinin işleyişi hakkında bilgi verildi.

“Hastanemizde 32 hekim, 350 personelle sağlık hizmeti veriyoruz”

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Semih Gürler, 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 11.30’da gerçekleşen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, "Hastanemiz yeni binasında ikinci yılını doldurmuş durumda. 32 hekim ve yaklaşık 350 personelle birlikte sağlık hizmeti sunmaktayız. Daha verimli, daha sağlıklı, daha kaliteli tercih edilebilir bir hastane ve sağlık hizmeti sunumu hedefliyoruz. Bu noktada sizlere hastanemiz hakkında, hastanemizin birimleri hakkında bilgi vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

EKHH Kalite Yönetim Direktörü Bahar Yalkın da, hastanenin birim ve hizmetler ile ilgili katılımcılara slayt eşliğinde bilgi verdi. Yalkın, şunları söyledi:

“Hastanede 100 yatakla hizmet vermekteyiz. 21 bin 500 metrekare kapalı alana sahip hastanemiz 24 poliklinik odası, 10 tane diyaliz ünitesi, 8 adet yoğun bakım ünitesi, 14 adet fizik tedavi ünitesi, 3 adet diş ünitesi, modern laboratuvar ve görüntüleme birimleri ve acil ünite birimleri ile 63 milyona mal edilmiş bir sağlık kompleksi. Ortopedi, Anestezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, dahiliye, Ağız ve Diş sağlığı, Genel Cerrahi, Acil Servis, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Nöroloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı, bunun dışında haftada 1 gün görevlendirmeyle Kadın Doğum Uzmanımız da hastanemizde hizmet vermekte. 4 yataklı birinci basamak, 4 yataklı ikinci basamak olmak üzere 8 yataklı yoğun bakım ünitemiz mevcut. 4 yataklıdan oluşan palyatif bakım ünitemiz var. 4 tane ameliyat salonumuz var. Hastanemizde aynı anda 4 tane ameliyat yapılabiliyor. Ayda ortalama 160-180 tane cerrahi operasyon gerçekleştiriyoruz."