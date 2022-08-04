Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik: “Girişimci Kadınların her zaman yanındayız”

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Balkırı Köyünde yaklaşık 3 yıldır çeşitli meyveleri doğal olarak kurutup, halkın tüketimine sunan genç girişimci Hilal Çevik ve kendisine yardımcı olan Balkırı’lı kadınlarla bir araya geldi.

Kadın girişimcilerin elma,armut,kayısı,vişne,erik gibi meyve kurutma işleminin ilk aşaması olan meyve parçalama işlemini inceleyen Kaymakam Çelik, biryandan da köylü kadınların sorunlarını dinledi.

Hilal Çevik’ten yaptığı bu girişimle ilgili olarak bilgi alan Kaymakam Adem Çelik, girişimcilerin sorun ve isteklerini dinleyerek, Eğirdir Kaymakamlığı olarak her zaman çiftçilerin ve genç girişimcilerin yanında olduğunu, özellikle aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayan çalışmalara destek vereceklerinin altını çizdi.

Çelik’e bu ziyarette eşlik eden İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen’e, Hilal Çevik’in ihtiyacı olan soğutma odasının temini için çeşitli kurum ve kuruluşların destek çağrılarının takip edilerek, proje çalışmalarına ağırlık vermeleri konusunda, Muhtar Adil Özdemir’e de, köyle ilgili sorunların giderilmesi için gerekli talimatları verdi.