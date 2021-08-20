Eğirdir İlçe Sağlık Müdürü Özdemir’den vatandaşlara aşı çağrısı

Eğirdir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdurrahman Enis Özdemir, ilçede aşılama oranının yüzde 78 olduğunu ancak bu rakamın toplumsal bağışıklığı henüz oluşturmadığını söyledi. Özdemir, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Isparta’da son açıklanan haritaya göre 100 bin kişide görülen vaka sayısı 345,22’ye yükseldi. Kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de vaka artışları devam ediyor. Eğirdir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdurrahman Enis Özdemir, ilçede aşılama oranının yüzde 78 olmasına rağmen vaka artışlarının devam ettiğini söyledi. Özdemir yaptığı açıklamada “İlçemiz aşılama noktasında mavi kategoride bulunmasına rağmen bu oranın toplumsal bağışıklık için henüz yeterli olmadığını artan vaka sayılarından görüyoruz. Yine ülkemiz genelinde hastanelerimizden gelen yatış verileri doğrultusunda yatan hastaların ağırlıkla olarak hiç aşı olmamış veya 1 doz aşı olmuş kişilerden oluştuğu açıkça görülmektedir.Bu noktada toplum bağışıklığının tamamlanması amacıyla kendimiz ve sevdiklerimiz için (özellikle 15-25 yaş arası gençler) tüm vatandaşlarımızı tereddütsüz aşı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Dr. Özdemir, Eğirdir’de bugün itibariyle 18 bin 100’ü birinci olmak üzere toplam 41 bin 259 doz aşı uygulandığını belirtti.