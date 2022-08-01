Eğirdir Hastanesi’nde GETAT Merkezi açıldı

Isparta Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamaları (GETAT) merkezi hasta kabulüne başladı.

Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesinin başvurusu üzerine Sağlık Bakanlığınca yapılan denetlemeler olumlu netice verdi ve faaliyet izni aldı. GETAT merkezinde ilk olarak kupa, hacamat, sülük, akupunktur tedavileri uygulanacak. Yakın zamanda ise ozon, mezoterapi tedavisine de başlanacak.

Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Orçun Demirsöken, Geleneksel Tamamlayıcı Tıp uygulamalarına son zamanlarda ilginin arttığını söyledi. Artan ilginin en önemli sebebinin yapılan tedavilerin yan etkilerinin oldukça az olmasına bağlayan Dr. Demirsöken “GETAT tedavisinin merdivenaltı ortamlarda sağlıksız, steril olmayan ortamlarda alanında uzman olmayan kişiler tarafından yapıldığını açılan GETAT merkezi ile halkımızın profesyonel sağlık hizmetine kavuştuğunu” ifade etti.

"Randevu isteği"

GETAT üzerine eğitimini Ankara, Konya, Antalya Tıp merkezlerinde alan Dr. Orçun Demirsöken, “Biz Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi olarak Geleneksel ve Tamamlayıcı tıp uygulamaları üzerine polikliniğimizi açmış bulunmaktayız. Merkezimizde tedavi olmak isteyen halkımıza çağrıda bulunuyorum randevu ve bilgi almak için hastanemizi telefonla aramaları yeterlidir” dedi.