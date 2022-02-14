Eğirdir halk oyunlarında il birincisi oldu

Isparta’ya bağlı Eğirdir Süleyman Demirel Ortaokulu, Isparta 6 Mart Spor salonunda gerçekleşen okullar arası halkoyunları minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde il birinciliği yarışmalarında halk oyunları il birincisi oldu.

Okul sporları halk oyunları minikler, yıldızlar ve gençler il birinciliği yarışmaları 6 Mart spor salonunda gerçekleştirildi. Yarışmalarda ekiplerin sahne performansları izleyenlerden tam not alırken antrenörlüğünü Uğur Soyçiçek’in yaptığı Eğirdir Süleyman Demirel Ortaokulu, yıldızlar kategorisinde il birincisi oldu. Yarışmalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken, 6 Mart spor salonu tribünleri doldu. Yarışmaların sonunda Minikler kategorisinde Yılmaz Şener İlkokulu birinci, Yıldızlar Kategorisinde Eğirdir Süleyman Demirel Ortaokulu birinci, Hızırbey Ortaokulu ikinci, İstanbul Ticaret Odası Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu üçüncü, Gençler kategorisinde ise Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. Dereceye giren okul takımlarına madalya ve kupaları törenle takdim edildi. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil Şensöz, “Isparta’mız halk oyunları yönünden çok zengin ve değişik özelliklere sahiptir. Güller ve göller diyarı kentimizin coğrafyası Anadolu’nun iç kesimlerini Akdeniz’e bağlaması, halk oyunlarına da yansıyarak bir geçiş yöresi özelliği taşımaktadır. Bu vesileyle katılım sağlayan okullarımızı, antrenörlerini ve tüm ekiplerimizi kutluyorum. Bundan sonra da Türkiye’de gruplarda ve şampiyonalarda ilimizi temsil edecek okullarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Eğirdir Süleyman Demirel Ortaokulu’nun 5-6 Mart’ta Isparta’da yapılacak bölge şampiyonasında ise Isparta’yı temsil edeceği öğrenildi.