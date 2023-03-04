Eğirdir Gölü’nün su kotu gözle görülür şekilde düştü

DSİ 18. Bölge Müdür Yardımcısı Murat Çınar, meclis toplantısında yaptığı açıklamada, bu yıl yağışların istenildiği gibi olmadığını belirterek, "Tasarrufa çok önem vererek zor geçecek bu yılı el birliği ile dikkatli su kullanımı yaparak geçirmemiz gerekiyor" dedi.

Eğirdir Belediye Meclisinin 2023 yılı Mart ayı Belediye Meclisi toplantısına katılan Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdür Yardımcısı Murat Çınar, Eğirdir Gölü ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak meclisi bilgilendirdi. Türkiye’nin ve Isparta’nın en önemli su kaynaklarından olan Eğirdir Gölü hakkında bilgi veren Çınar, Eğirdir Gölü’nün Isparta İli için çok önemli olduğunun altını çizerek başta içme, kullanma ve sulama sektörleri için katkısının büyük olduğunu vurguladı. Doğrudan ve dolaylı olarak 300 bine yakın nüfusun Eğirdir Gölü’nden istifade ettiğinden bahseden Çınar, Isparta İlinin azami ölçüde Gölden yararlandığını belirtti.

Eğirdir Gölü kuraklıktan olumsuz etkilendi

Eğirdir Gölü Durumu ve su Bütçesi konulu sunumunu yapan Çınar, sunumda Eğirdir Gölü’ne ilişkin genel bilgilerin yanında gölün su bütçesine ilişkin önemli bilgiler verdi. Sunumda 1990-2022 yılı verileri dikkate alındığında, son yıllarda ülkemiz genelinde olduğu gibi Eğirdir Gölü havzasının da yaşanan kuraklıktan oldukça olumsuz etkilendiğini söyleyerek, Eğirdir Gölünde göl su kotunun ve hacminin düştüğünü ve su bütçesinin belirgin bir şekilde azaldığını da sözlerine ekledi.

“Zor bir yıl olacak”

Eğirdir Gölü’nün kullanımı ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından herkesin üzerine düşen görevi mevzuatlar çerçevesinde ve işbirliği içinde en iyi şekilde yapması gerektiğini belirten Çınar; "2023 yılının uzun yıllar ortalamasına göre oldukça kurak bir şekilde devam etmesinden dolayı bu yıl göldeki seviyede ciddi bir artış gözlemlenmemiştir. Bu nedenle bu yılın su ihtiyaçlarının karşılanmasın, içme ve kullanma suyunun karşılanması açısından zor bir yıl olacaktır. Su tasarrufunun azami ölçüde sağlanarak göldeki suyun en etkili ve verimli bir şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca 90’lı yıllardan bugüne kadar hiçbir şekilde enerji için faaliyet gösteren tesislere su verilmemektedir" diye konuştu.