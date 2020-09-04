banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Osmanlı gemi batığından para ve mücevherler çıktı!
Osmanlı gemi batığından para ve mücevherler çıktı!
'Kanı yerde kalmadı' Halit Ayar'ın katillerine ağırlaştırılmış müebbet
'Kanı yerde kalmadı' Halit Ayar'ın katillerine ağırlaştırılmış müebbet
5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdi
5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdi
Yağışlar geliyor sıcaklık düşüyor!
Yağışlar geliyor sıcaklık düşüyor!

Eğirdir Gölü’ne 562 bin adet sazan yavrusu bırakıldı

EĞİRDİR GÖLÜ VE GÖLETLERDE HEM BALIK POPÜLASYONUNUN DEVAMINI SAĞLAMAK HEM DE SPORTİF BALIKÇILIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AMACIYLA YAPILAN BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR.

ISPARTA 04.09.2020, 14:43
2
Eğirdir Gölü’ne 562 bin adet sazan yavrusu bırakıldı

Eğirdir Gölü ve göletlerde hem balık popülasyonunun devamını sağlamak hem de sportif balıkçılığın sürdürülebilirliği amacıyla yapılan balıklandırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun katılımıyla Eğirdir Limanından Eğirdir Gölüne balık salımı programı gerçekleştirildi.Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan balıklandırma programı kapsamında Isparta sınırları dahilindeki su kaynaklarına, bu yıl toplam 600 bin adet sazan balığı (Cyprinus carpio) yavrusu Eğirdir Gölü başta olmak üzere diğer göletlere bırakılacak.

Balık salımı öncesi bir açıklama yapan Isparta Tarım ve Orman İl Müdür V. Eyup Adıgüzel “Bugün Eğirdir Gölümüz başta olmak üzere Ispartadaki 9 ayrı gölete balıklandırma faaliyetine başlayacağız. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü tarafından tahsis edilen 562 bin adet sazan balığı yavrusunu Eğirdir Gölümüzde, geri kalan diğer 38 bin adetini ise diğer göletlerimizde suyla buluşturacağız. Toplamda 600 bin adet sazan balık yavrusunu Ispartamızda suyla buluşturmuş olacağız” dedi. Adıgüzel, balıkların yaklaşık 6-7 ay sonra avlanabilir seviyeye gelebileceğini, balıkçılara ekonomik bir değer kazandıracağını belirtti. Isparta Tarım İl Müdür Vekili Eyup Adıgüzel sözlerinin sonunda Eğirdir Gölüne 2011 yılında 100 bin adet, 2017 yılında ise 450 bin adet sazan yavrusu bırakılarak stok takviyesi yapıldığını bildirdi.

Vali Seymenoğlu; “Göle sahip çıktığımız müddetçe kazanç sağlarız”

Isparta Valisi Seymenoğlu 600 bin adet yavru sazan balığını gölle suyla buluşturacaklarını belirterek temsili olarak balık popülasyonunun artış olacağı düşüncesiyle yaklaşık 562 bin adet yavru sazan balığını Eğirdir Gölüyle suyla buluşturduklarını söyledi. Vali Seymenoğlu: " Diğer kalanları ise arkadaşlarımızı farkı noktalardaki tatlı sularda, göletlere bırakacaklar. Hedefimiz doğa güzellikleri hem turizm anlamında yaşayan hem de yörede yaşayan insanlarımız için ev ekonomisine bir katkı sağlamasına fırsat vermek, bu yavru balıklar eminim ki birkaç yıl içerisinde zamanla büyüyecek anaç haline gelecek. Kendileri yavru bırakmış olacak.Gölden faydalanan balıkçılarımızın, gölün kenarında bulunan köylerimizdeki su dostu, göl dostu balıkçılıkla uğraşan ailelerimizin ekonomisine büyük katkı verecek. Eğirdir Gölümüz tatlı su gölü balıkçılığı anlamında önemli bir yere sahip. Özellikle kerevit üretiminde çok öneme sahip. Bu yıl elimizden geldiğince Tarım İl Müdürlüğümüz ve Jandarma tarafından yasak av zamanı fırsat buldukça, ihbar geldikçe veya denetimlerde kaçak avcılıkla mücadele etti. Bunun sebebi de balıkçı aileleri mağdur etmek değil tam tersine gelecek önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki süreçte Eğirdir Gölünde su ürünleri anlamında daha fazla ekonomik gelire fırsat vermek amacındaydı. O yüzden balıkçılarımız bizleri anlayışla karşıladı.sıkı denetimlerde bizlere ellerinden geldiğince yardımcı oldu. ve her fırsatta kaçak av yapanları kaymakamlığı, tarım il müdürlüğüne, jandarmaya ihbar ederek göle sahip çıkmış oldular.onun için ben gölden faydalanan bütün balıkçılarımıza canı gönülden tebrik ediyorum.Göle sahip çıkmalarını bundan sonra da devam ettirmelerini diliyorum.Şimdi salacağımız bu balıklar inşallah gölün bereketini arttırır. Yöre insanına kazanç sağlar. Göle sahip çıktığımız müddetçe de kazanç sağlarız” dedi.

Konuşmaların ardından Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Kepez Biriminden temin edilen balıklar Eğirdir Gölüyle buluştu.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Kepez Biriminden temin edilen balıkların bırakıldığı göletler ve balık miktarları şöyle:

Eğirdir Bademli Göletine 2 bin 480 adet, Sarıidris Göletine Bin 100 adet, Sipahiler Göletine 5 bin 150 adet, Gönen Çatak Göletine 3 bin 670 adet, Kavat Göletine 3 bin 670 adet, Kızıldere Göletine bin adet, Şarkikaraağaç Yukarıdinek Göletine bin adet, Yalvaç Kuyucak Göletine bin 400 adet, Eğirdir Gölüne 562 bin adet yavru sazan balığı (Cyprinus carpio) salınacak.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 04 Eylül 2020
İmsak 04:58
Güneş 06:27
Öğle 13:08
İkindi 16:46
Akşam 19:39
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25