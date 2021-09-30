Eğirdir Gölü’nde kritik kod seviyesine 34 santim kaldı

Eğirdir Gölü su kotunun, Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği( EKO-BİR) tarafından bugün yapılan ölçümleme sonucu 915,08 metreye düştüğü bildirildi.

17 Mayıs 2021 tarihinde 915,81 metre, 14 Haziran 2021 tarihinde 915,73 metre, 11 Ağustos 2021 tarihinde 915,35 metre, 8 Eylül 2021 tarihinde 915,16 metre olarak ölçümlenen Eğirdir Gölü su kotunun 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle 915,08 metreye düşmesi, Eğirdir Gölü “kritik su kotu” seviyesi olan 914,74metreye sadece 34 santimetre kaldığının göstergesi oldu.