Son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Eğirdir Gölü, üç ayda 11 santimetre yükseldi.

Türkiye’nin dördüncü, içme suyu bakımından ikinci olan Türkiye’nin incisi Eğirdir Gölü 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren 11 santimetre yükseldi. Geçen yıl 7 Mart 2022 tarihinde yapılan ölçümde 915,45 metre olan Eğirdir Gölü su kotunun, 2 Mart 2023 tarihinde yapılan ölçümde 914,91 metre olduğu görüldü. Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliğince (EKO-BİR) 6 Aralık 2022 tarihinde yapılan ölçümlemede Eğirdir Gölü su kotu 914,84 metre olarak en düşük seviye olarak belirlenirken, 2 Mart 2023’te yapılan ölçümde ise Eğirdir Gölü su kotunun 914,91 metre olduğu görüldü.

EKO-BİR Müdürü Süleyman Can konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Geçen yıl 07.03.2022 tarihinde Eğirdir Gölü su kotu 915,45 metre olarak ölçüm yapıldı. Eğirdir Gölü geçen yıla göre 54 santimetre daha düşük seviyede seyrediyor. 6 Aralık 2022 tarihi en düşük seviyemiz olup 914,80 metreydi. Yaklaşık 3 ayda 11 santimetre yükselme meydana gelmiş durumda" dedi.