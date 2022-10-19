Eğirdir Gölü su seviyesi 2 haftada 8 santimetre daha eksildi

Göller ve Güller Diyarının incisi, sözde herkesin göz bebeği olan Eğirdir Gölü’nde su kotunun iki hafta içerisinde 8 santimetre daha düşüş meydana geldiği açıklandı.

Eğirdir Gölü’nün su kotu bugün itibariyle 914,82 metre olarak ölçümlendi. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında ise Eğirdir Gölü su kotunun 16 santimetre daha düşük seviyede olduğu belirlendi.

EKO-BİR Müdürü Süleyman Can yaptığı açıklamada: “Eğirdir Gölü su kotunda 5 Ekim 2022’de yapılan ölçüme göre 8 santimetre düşüş meydana gelmiş durumda. Eğirdir Gölümüz geçen yıl 15 Ekim 2021 tarihine göre de 16 santimetre daha düşük seviyede bulunmaktadır” dedi.