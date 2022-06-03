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Eğirdir Gölü su kotu 915,54 metre olarak ölçüldü

Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKO-BİR) tarafından yapılan son ölçümde Eğirdir Gölü su kotu 915,54 metre olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı döneminde yapılan ölçümde su kotu 915,76 metre olarak ölçümlenen gölde geçen yıla göre 22 santimetrelik bir düşüş yaşandı.

ISPARTA 03.06.2022, 10:10
Eğirdir Gölü su kotu 915,54 metre olarak ölçüldü

Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKO-BİR) tarafından yapılan son ölçümde Eğirdir Gölü su kotu 915,54 metre olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı döneminde yapılan ölçümde su kotu 915,76 metre olarak ölçümlenen gölde geçen yıla göre 22 santimetrelik bir düşüş yaşandı.

EKO-BİR Müdürü Süleyman Can, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "17 Mayıs’tan bu zamana kadar 3 santim düşüş meydana gelmiş. Geçen yıl bugün yapılan ölçüme göre santim daha düşük seviyede seyrediyoruz. Meteorolojiye göre bugün ve yarın başlayacağı tahmin edilen yağışlarla 2 santim daha yükselme meydana gelirse geçen yıla göre 20 santim düşük seviyeyle kapatmış olacağız. Sulama sezonu 1 Haziran itibariyle birçok yerde başladı" dedi.

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